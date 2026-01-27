Псковская молодёжь возложила цветы к памятной табличке участникам обороны Ленинграда

Активисты «Движения первых», центра военно-спортивной подготовки «Воин», центра подготовки волонтеров Победы, а также ученики школы №24 имени Льва Малякова и школы №2 города Пскова возложили цветы к памятной табличке жителям и участникам обороны блокадного Ленинграда, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Фото здесь и далее: группа в сети «ВКонтакте» «Молодежь Псковской области»

Мероприятие приурочили к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Активист центра подготовки волонтеров Победы Александра Тимофеева отметила важность сохранения истории и памяти о подвиге предков: «Сейчас очень важно сохранять историю нашего народа, чтить память наших предков и также помнить о всех подвигах, которые они совершили».

Руководитель центра подготовки волонтеров Победы в Псковской области Юлия Бакилева подчеркнула: «Такие мероприятия необходимы для того, чтобы мы передавали историю молодому поколению, чтобы они помнили и передавали эту память в дальнейшем своим детям. С каждым годом ветеранов, узников, блокадников остается с нами все меньше, но важно, чтобы память о них и их подвигах оставалась на века».

«Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня – это самая долгая и страшная осада города за всю историю человечества. Память о стойкости ленинградцев, переживших блокаду, будет жить вечно», - добавили в Центре молодежи и общественных инициатив Псковской области.