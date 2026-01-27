Директор псковского зооприюта «Шанс»: Чипирование собак – это недорого

Чипирование домашних животных не требует больших финансовых затрат и позволит привлечь нерадивых хозяев к ответственности. Такое мнение озвучила директор общественной организации «Шанс» Мария Величко в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

Фото: Мария Величко / «ВКонтакте»

«498 федеральный закон "Об ответственном отношении к домашним животным" практически не работает на данный момент. Потому что отсутствует такая процедура, как обязательная регистрация и чипирование всех, хотя бы, собак. Потому что до кошек еще надо дойти. Мы считаем, что этот закон пустой без обязательного чипирования и регистрации собак. Почему? Потому что собака никаким образом не привязана к своему хозяину. Поэтому доказать то, что именно эта собака выброшена данным человеком и бегает на улице, мешает остальным жителям города, либо именно эта собака пострадала, не получится. Удовенко (бывшая псковская чиновница, выбросившая своих собак на улицу - ред.) всех собак раскидала, а они же никак не чипированы. Достаточно сложно будет доказать принадлежность», – высказала свое мнения Мария Величко.

Общественница считает, что ситуация могла бы стать проще, если бы собаки были чипированы. Также этим бы решилась масса других проблем.

«Было бы гораздо проще, если бы собаки были чипированы и занесены в реестр надлежащим образом для того, чтобы собака всегда была привязана к своему хозяину. Этим решаются все вопросы, этим решается вопрос ответственности за обязательную уборку хозяином за своей собакой фекалий на улице. Этим решается вопрос об укусах. Этим решается вообще масса вопросов, которые сейчас достаточно остро стоят в нашем обществе. Ответственность за поведение собаки в любом случае должна лежать на ее хозяине. Собака, как животное, не может отвечать за свои поступки. Как хозяин с ней обращается, как хозяин ее приучил, так она себя и ведет. Ответственность хозяина за свое обращение с животным, за то, как это животное не мешает другим гражданам существовать с ними рядом, обязательно должна быть», – добавила Мария Величко.

Она отметила, что один чип стоит всего 120 рублей, что ставит под сомнение бытующие в обществе тезисы, что чипирование - это дорого.

«Если люди говорят, что это очень дорого, чипирование и регистрация, то я вам хочу сказать от имени приюта, который занимается чипированием, у нас все собаки чипированы, начиная с 2015 года. Стоимость чипа до последнего времени была порядка 100 рублей. Сейчас они подорожали, и один чип стоит 120 рублей. Ребята, это доступно вообще каждому человеку», – подытожила Мария Величко.

Напомним, в Псковской области в начале года произошел резонансный инцидент. Горе-заводчица выкинула на мороз такс и спаниелей, их продолжают искать волонтеры в псковских лесах. Несколько собак погибли. Хозяйка оказалась сотрудником правительства области, откуда была уволена. Известно, что до вышвыривания несчастных животных на мороз она обращалась с ними не лучшим образом – держала в сарае в СНТ. А потом избавилась от них изуверским способом.