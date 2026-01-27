Александр Козловский: «Народная программа» – это конкретные дела, улучшающие жизнь в каждом регионе

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский отметил исключительную важность совместной работы фракции «Единая Россия» в Госдуме и правительства РФ по реализации «Народной программы» партии, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении «Единой России».

«Особенно значимым считаю тот факт, что благодаря нашим поправкам удалось дополнительно направить свыше 174 миллиардов рублей на социально значимые направления. Для нашего региона это означает развитие медицинской инфраструктуры – строительство новых поликлиник и ФАПов особенно актуально для сельских территорий Псковщины; капремонт школ – наши образовательные учреждения получат столь необходимую поддержку; строительство дорог – критически важно для приграничного региона; продолжение газификации – многие населенные пункты области еще нуждаются в подключении к газовым сетям», – отметил Александр Козловский.

Он особо подчеркнул важность 154 принятых законов в поддержку участников СВО и их семей. Псковская область активно участвует в этой работе, и каждая мера социальной защиты бойцов находит отклик у жителей региона.

«Принятие федерального бюджета 349 голосами депутатов в сложнейших условиях демонстрирует единство и ответственность парламентского большинства. Это дает нам возможность уверенно планировать развитие регионов, включая Псковскую область. "Народная программа" "Единой России" - это не просто декларации, а конкретные дела, которые улучшают жизнь людей в каждом регионе нашей страны», – резюмировал Александр Козловский.