Александр Козловский: «Народная программа» – это конкретные дела, улучшающие жизнь в каждом регионе

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский отметил исключительную важность совместной работы фракции «Единая Россия» в Госдуме и правительства РФ по реализации «Народной программы» партии, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении «Единой России».
Он особо подчеркнул важность 154 принятых законов в поддержку участников СВО и их семей. Псковская область активно участвует в этой работе, и каждая мера социальной защиты бойцов находит отклик у жителей региона.
«Принятие федерального бюджета 349 голосами депутатов в сложнейших условиях демонстрирует единство и ответственность парламентского большинства. Это дает нам возможность уверенно планировать развитие регионов, включая Псковскую область. "Народная программа" "Единой России" - это не просто декларации, а конкретные дела, которые улучшают жизнь людей в каждом регионе нашей страны», – резюмировал Александр Козловский.
