В Пскове за два дня выявили 12 самовольно размещенных информационных конструкций

Рейдовые мероприятия по выявлению самовольно размещенных информационных конструкций провели с 26 по 27 января в Пскове и обнаружили 12 таких конструкций, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации Пскова.

Фото здесь и далее: Контрольное управление администрации Пскова

Проверки прошли на улицах Ижорского батальона, Леона Поземского, Старотекстильной, Шоссейной, Александра Алехина, Инженерной и Юбилейной.

Владельцам конструкций выдали предупреждения. Если владельцы не исполнят требования в установленный срок, МКУ города Пскова «Служба благоустройства города» демонтирует самовольно размещенные конструкции на основании постановлений администрации города.