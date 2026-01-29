Трус не рожает детей

Середина зимы – это не только радость, что световой день стал больше, а лето - ближе, но и осознание, что осталась половина учебного года.

Острее всего, кажется, этот процесс чувствуется в школе: дети устали получать знания, родители - проверять дэзэ. Педагоги тем временем подбивают учебные планы под суровую реальность рядовых уроков и пытаются впихнуть программу в посткарантинные будни. Еще есть время поработать над коллективной задачей - исправить оценки и поведение, сохранить и приумножить успеваемость.

Каждый раз, когда в этот камерный и сакральный процесс всовывается морда какого-нибудь чиновника или общественника, хочется по этой морде как следует надавать. Одна из самых модных тем для популистов (сразу после зарплаты педагогов), что школа-таки обязана детей не только учить, но и воспитывать. Так, в прошлом году в учреждениях образования появились советники по воспитанию. Недавно предлагалось сделать из классных руководителей наставников, убрав у них нагрузку по предмету.

Все вокруг как бы твердят: я/мы не умеем воспитывать детей, поэтому они такие жесткие, устраивают резню и травлю, никого не слушают, родителей не уважают. Пока на педагогов наваливают новые обязанности (которым их в вузах-то не шибко учили), с детьми используют метод кнута. С одной стороны, у школьников отбирают телефоны на уроках и пытаются отвадить от соцсетей, с другой, хотят ввести оценки за поведение и даже исключать из школы закоренелых хулиганов. И то, и другое, звучит как будто здраво. Но если посмотреть, как условно положительные нововведения реализуются на местах…

Возьмем электронный дневник – славное изобретение человечества, отличный инструмент для родителей, где можно отследить в режиме реального времени успеваемость чада и найти домашнее задание по предмету. И больше никаких отмазок «не записал», «нам не задали» и пр.! Однако процесс работает хорошо тогда, когда все его участники добросовестно выполняют свои обязанности. На деле же оказывается, что часть учителей по неизвестным причинам могут изменить домашку около 9 вечера буднего или в любой момент выходного дня, а потом выставить ребенку «2» за невыполненные задачи. Не нравится? Скажите спасибо, что есть, кому вести уроки.

Другой пример – несколько лет назад государство активно взялось за воспитательный процесс в школах: там появились новые предметы, дети поют гимн, поднимают флаг страны и говорят о важном. В моменте никто не подумал о том, сколько времени займет эта дополнительная нагрузка, а когда подумали, решили, что корректировать стоит не объем классно-прекрасных часов, а, например, количество уроков иностранного языка. С большой долей вероятности, выставление оценок по поведению или даже отчисление за плохую дисциплину, станет для детей не страшилкой, а площадкой для самовыражения. Быть плохим парнем все еще модно, девочкам нравится. Оторвы тоже не перевелись на Руси.

Попытки прижать подрастающее поколение к ногтю не принесут ожидаемых результатов. Предложения общественников или кого-то еще запугать школьников – не что иное, как проявление слабости и бессилия, фактически на государственном уровне. Взрослые боятся детей. Если бы существовал универсальный рецепт, что делать с непослушным ребенком, мы бы наверняка его знали.

А пока он не открыт, все, что нам остается - сохранять родительское мужество и не делить мир на черное и белое, выставляя ему оценки от 1 до 5.

Дина Дабришюте