Авито Услуги: В начале года спрос на бухгалтерское сопровождение в СЗФО вырос более чем в 2,5 раза

В начале 2026 года жители Северо-Западного федерального округа стали чаще интересоваться бухгалтерскими услугами, включая ведение учета и консультации по вопросам налогообложения, на фоне вступления в силу ряда регуляторных изменений, обновляющих отдельные требования к учету и отчетности, традиционно актуальных для бизнеса в начале года. Об этом свидетельствует анализ динамики пользовательского спроса на платформе Авито Услуги за период с 1 по 20 января 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ведение учета и консультации бухгалтера — наиболее востребованные направления

По данным Авито Услуг, наибольший рост спроса в Северо-Западном федеральном округе пришелся на услуги по ведению налогового учета: в указанный период ими интересовались в 2,6 раза чаще, чем годом ранее. Такие услуги, как правило, используются для организации расчетов и учета в соответствии с действующими требованиями.

Также на 48% вырос интерес к консультациям бухгалтера. Как правило, к таким специалистам обращаются для получения разъяснений по вопросам налогообложения, выбора режима налогообложения, а также при запуске или реорганизации бизнеса.

Отдельное внимание пользователи уделяли услугам, связанным с оформлением патентной системы налогообложения: спрос на них увеличился на 53%. Такие услуги могут включать помощь в заполнении документов и расчетах с учетом параметров региона и вида деятельности.

Спрос на услуги по подготовке и сдаче отчетности по операциям внешнеэкономической деятельности вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В рамках данного направления специалисты, как правило, занимаются оформлением статистических форм учета и отчетных документов, предусмотренных действующими правилами.

Отдельно интерес к услугам по сдаче отчетности в Росстат увеличился на 42%.

Бухгалтерские услуги наиболее востребованы у малого и среднего бизнеса

Наиболее заметный рост спроса на бухгалтерские услуги в Северо-Западном федеральном округе наблюдался среди компаний с численностью персонала до 50 человек — в этом сегменте показатель увеличился на 60% год к году. Компании со штатом до 10 сотрудников интересовались такими услугами на 21% чаще, организации с численностью до 100 человек — на 84%.

В компаниях с численностью персонала до 1 000 человек спрос вырос на 69%, а в более крупных организациях — на 10%.

В начале 2026 года компании разных масштабов в Северо-Западном федеральном округе все чаще рассматривают бухгалтерские услуги как инструмент для более структурированной работы с учетом и отчетностью. Особенно это характерно для малого и среднего бизнеса, где привлечение внешних специалистов может использоваться для распределения операционной нагрузки и адаптации к текущим требования.