В свет вышел юбилейный журнал «Миссис Псков»

Состоялась презентация нового 52-страничного журнала «Король шоу», посвященного юбилею фестиваля «Миссис Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в дирекции конкурса красоты.

Фото здесь и далее: Egor P

В журнале собраны уникальные фотографии и комментарии за всю историю проекта. На страницах оживает история фестиваля через лица победительниц и афиши разных лет. Обложки журнала украшают титулованные королевы, признанные на региональном и федеральном уровнях, и амбассадоры проекта. Читателей также порадуют детальные фоторепортажи с топовых мероприятий прошлого года и «прямая речь» звездных личностей.

Познакомиться с журналом и получить его на память можно в рамках мероприятий, проводимых оргкомитетом фестиваля.

Напомним, в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» начала работу выставка-музей «Миссис Псков 15 лет».