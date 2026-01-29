 
Общество

В свет вышел юбилейный журнал «Миссис Псков»

0

Состоялась презентация нового 52-страничного журнала «Король шоу», посвященного юбилею фестиваля «Миссис Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в дирекции конкурса красоты. 

Фото здесь и далее: Egor P

В журнале собраны уникальные фотографии и комментарии за всю историю проекта. На страницах оживает история фестиваля через лица победительниц и афиши разных лет. Обложки журнала украшают титулованные королевы, признанные на региональном и федеральном уровнях, и амбассадоры проекта. Читателей также порадуют детальные фоторепортажи с топовых мероприятий прошлого года и «прямая речь» звездных личностей.

 

Познакомиться с журналом и получить его на память можно в рамках мероприятий, проводимых оргкомитетом фестиваля.

Напомним, в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» начала работу выставка-музей «Миссис Псков 15 лет».

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026