Представители СК провели прием граждан по вопросам отопления в Заплюсье

В рамках расследования уголовного дела состоялось выездное совещание и личный прием граждан в связи с ненадлежащим температурным режимом в жилых многоквартирных домах в поселке Заплюсье Плюсского округа, сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

Видео: Следком

Следственные органы СК РФ по Псковской области по поручению председателя СК Александра Бастрыкина расследуют уголовное дело по факту ненадлежащего теплоснабжения жилых многоквартирных домов в Заплюсье по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

По данным следствия, с начала отопительного сезона в Заплюсье неоднократно допускались факты полной остановки работы котельной, что систематически приводило к значительному снижению температуры подаваемых коммунальных ресурсов ниже нормативных показателей либо влекло остановку подачи теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирных домах, образовательных и социальных учреждениях населенного пункта.

В связи со сложившейся ситуацией и рисками, связанными с резким понижением температуры окружающей среды, заместитель руководителя регионального следственного управления Дмитрий Егоров выехал в Плюсский муниципальный округ, где провел оперативное совещание с представителями местной администрации и управляющей компании, а также осмотрел помещения котельной и социально значимых объектов.

После проведенного совещания в помещении районного Дома культуры Дмитрий Егоров провел личный прием жителей Заплюсье, проживающих в многоквартирных домах с центральной подачей отопления. Во время приема до собравшихся была доведена общая информация о текущем положении дел, о мерах, принимаемых для восстановления нормальной работы котельной. Также гражданам разъяснили, что на период вынужденной остановки работы котельной подключены мобильные отопительные установки, которые обеспечат подачу отопления в период производства ремонта котлов. В ходе встречи присутствующие задали вопросы, касающиеся оплаты коммунальных услуг, изменения системы открытого забора воды, ремонта канализационной системы в поселке. Мероприятие продолжилось персональной работой с собравшимися гражданами, от которых были приняты соответствующие обращения.

Расследование уголовного дела осуществляется следственной группой, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в ходе расследования будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц местной администрации.

Ранее сообщалось, что виновные, допустившие нарушения при обеспечении теплоснабжением жителей плюсского поселка Заплюсье, привлечены к административной ответственности.