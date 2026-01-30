Победителей голосования за лучшее новогоднее оформление наградили в Пскове

Итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление озвучили сегодня в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие состоялось в актовом зале Детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова.

В этом году была введена новая номинация «Народная инициатива». Здесь были представлены работы жителей, которые самостоятельно украсили свои дворы, подъезды и балконы. Также заявки на конкурс могли подавать все виды магазинов, автосалонов, кафе и аптек, школ и детских садов, спортивных и культурных учреждений, отелей и хостелов.

С приветственным словом и для награждения участников на сцену поднялся заместитель главы города Пскова Андрей Ульянов.

«Хочу благодарить каждого из вас от имени главы города Пскова Бориса Елкина и, в первую очередь, от тех псковичей, которым вы подарили праздник, украсили свои объекты торговли, социальные объекты. Хотел бы отдельно сказать слова благодарности тем, кто оперативно откликнулся и при украшении использовал брендбук проекта "Рождество начинается здесь". Этот проект будет масштабироваться, развиваться. На сегодняшний день город был украшен более чем хорошо», - сказал Андрей Ульянов.

Он добавил, что в 2026 году произойдут изменения в программе конкурса. Для участников дополнительным стимулом будет призовой фонд, который позволит им совершенствовать свои украшения.

«У нас есть, конечно, планы по развитию, но в этом году на базе нашего конкурса решением губернатора Псковской области введены некоторые изменения. У нас появится, наконец, призовой фонд, он достаточно серьезный, - заметил замглавы Пскова. - Поэтому всем вам еще раз большое спасибо. Тем, кому не получилось занять призовые места, тоже благодарность. С вашей помощью мы развиваем туризм в городе».

Затем он перешел к награждению участников.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление нестационарных торговых объектов» награды получили:

ИП Лала Сукиасян (бистро At Felix); ИП Людмила Иванова («Деревенский разносол»); ИП Фатма Гамид Кызы Мамедова (оптово-розничный цветочный магазин «Мир цветов»).

В номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг во встроенных и пристроенных помещениях и в жилых домах» призовые места заняли:

ИП Оксана Никитина (магазин «Азбука цветов»); ИП Полина Захарова (магазин «Семена 60»); ООО УК «Комфортный дом» (директор: Марина Степанова).

В номинации «Лучшее новогоднее оформление объектов гостиничного и ресторанного бизнеса, общественного питания» места распределились следующим образом:

ИП Мария Андреева (кафе «Крем-брюле»); ООО «ЛИДО» (ресторанно-банный комплекс «Гельдт», директор Валерия Мельникова); ООО «Северо-западная инвестиционная компания» (ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева», директор Николай Загоруй).

В номинации «Лучшее новогоднее оформление социальных объектов» призы получили:

Естественно-математический лицей №20 (директор Елена Вербовская); Детский сад №18 «Солнышко» (заведующий Нелли Яронская); Детский сад компенсирующего вида №15 (заведующий Илона Темирова).

В новой номинации «Народная инициатива» места распределились следующим образом:

Ксения Кузьменко (ул. Западная, д. 13); Наталья Федынич (Рижский проспект, д. 15); Жанна Жбанова (ул. Льва Толстого, д. 67).

Конкурс проводился с 10 до 29 декабря, в общей сложности было подано 70 заявок, по номинации «Народная инициатива» проводилось голосование в официальной группе администрации города в социальной сети «ВКонтакте».