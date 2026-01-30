 
Общество

Победителей голосования за лучшее новогоднее оформление наградили в Пскове

Итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление озвучили сегодня в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие состоялось в актовом зале Детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова.

В этом году была введена новая номинация «Народная инициатива». Здесь были представлены работы жителей, которые самостоятельно украсили свои дворы, подъезды и балконы. Также заявки на конкурс могли подавать все виды магазинов, автосалонов, кафе и аптек, школ и детских садов, спортивных и культурных учреждений, отелей и хостелов. 

С приветственным словом и для награждения участников на сцену поднялся заместитель главы города Пскова Андрей Ульянов.

«Хочу благодарить каждого из вас от имени главы города Пскова Бориса Елкина и, в первую очередь, от тех псковичей, которым вы подарили праздник, украсили свои объекты торговли, социальные объекты. Хотел бы отдельно сказать слова благодарности тем, кто оперативно откликнулся и при украшении использовал брендбук проекта "Рождество начинается здесь". Этот проект будет масштабироваться, развиваться. На сегодняшний день город был украшен более чем хорошо», - сказал Андрей Ульянов.
 

Он добавил, что в 2026 году произойдут изменения в программе конкурса. Для участников дополнительным стимулом будет призовой фонд, который позволит им совершенствовать свои украшения.

«У нас есть, конечно, планы по развитию, но в этом году на базе нашего конкурса решением губернатора Псковской области введены некоторые изменения. У нас появится, наконец, призовой фонд, он достаточно серьезный, - заметил замглавы Пскова. - Поэтому всем вам еще раз большое спасибо. Тем, кому не получилось занять призовые места, тоже благодарность. С вашей помощью мы развиваем туризм в городе». 

Затем он перешел к награждению участников.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление нестационарных торговых объектов» награды получили: 

  1. ИП Лала Сукиасян (бистро At Felix);
  2. ИП Людмила Иванова («Деревенский разносол»);
  3. ИП Фатма Гамид Кызы Мамедова (оптово-розничный цветочный магазин «Мир цветов»).

В номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг во встроенных и пристроенных помещениях и в жилых домах» призовые места заняли:

  1. ИП Оксана Никитина (магазин «Азбука цветов»);
  2. ИП Полина Захарова (магазин «Семена 60»);
  3. ООО УК «Комфортный дом» (директор: Марина Степанова).

В номинации «Лучшее новогоднее оформление объектов гостиничного и ресторанного бизнеса, общественного питания» места распределились следующим образом:

  1. ИП Мария Андреева (кафе «Крем-брюле»);
  2. ООО «ЛИДО» (ресторанно-банный комплекс «Гельдт», директор Валерия Мельникова);
  3. ООО «Северо-западная инвестиционная компания» (ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева», директор Николай Загоруй).

В номинации «Лучшее новогоднее оформление социальных объектов» призы получили:

  1. Естественно-математический лицей №20 (директор Елена Вербовская);
  2. Детский сад №18 «Солнышко» (заведующий Нелли Яронская);
  3. Детский сад компенсирующего вида №15 (заведующий Илона Темирова).

В новой номинации «Народная инициатива» места распределились следующим образом:

  1. Ксения Кузьменко (ул. Западная, д. 13);
  2. Наталья Федынич (Рижский проспект, д. 15);
  3. Жанна Жбанова (ул. Льва Толстого, д. 67).
 

Конкурс проводился с 10 до 29 декабря, в общей сложности было подано 70 заявок, по номинации «Народная инициатива» проводилось голосование в официальной группе администрации города в социальной сети «ВКонтакте».

