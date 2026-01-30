Победителей голосования за лучшее новогоднее оформление наградили в Пскове

Итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление озвучили сегодня в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Мероприятие состоялось в актовом зале Детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова.
В этом году была введена новая номинация «Народная инициатива». Здесь были представлены работы жителей, которые самостоятельно украсили свои дворы, подъезды и балконы. Также заявки на конкурс могли подавать все виды магазинов, автосалонов, кафе и аптек, школ и детских садов, спортивных и культурных учреждений, отелей и хостелов.
С приветственным словом и для награждения участников на сцену поднялся заместитель главы города Пскова Андрей Ульянов.
Он добавил, что в 2026 году произойдут изменения в программе конкурса. Для участников дополнительным стимулом будет призовой фонд, который позволит им совершенствовать свои украшения.
Затем он перешел к награждению участников.
В номинации «Лучшее новогоднее оформление нестационарных торговых объектов» награды получили:
- ИП Лала Сукиасян (бистро At Felix);
- ИП Людмила Иванова («Деревенский разносол»);
- ИП Фатма Гамид Кызы Мамедова (оптово-розничный цветочный магазин «Мир цветов»).
В номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг во встроенных и пристроенных помещениях и в жилых домах» призовые места заняли:
- ИП Оксана Никитина (магазин «Азбука цветов»);
- ИП Полина Захарова (магазин «Семена 60»);
- ООО УК «Комфортный дом» (директор: Марина Степанова).
В номинации «Лучшее новогоднее оформление объектов гостиничного и ресторанного бизнеса, общественного питания» места распределились следующим образом:
- ИП Мария Андреева (кафе «Крем-брюле»);
- ООО «ЛИДО» (ресторанно-банный комплекс «Гельдт», директор Валерия Мельникова);
- ООО «Северо-западная инвестиционная компания» (ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева», директор Николай Загоруй).
В номинации «Лучшее новогоднее оформление социальных объектов» призы получили:
- Естественно-математический лицей №20 (директор Елена Вербовская);
- Детский сад №18 «Солнышко» (заведующий Нелли Яронская);
- Детский сад компенсирующего вида №15 (заведующий Илона Темирова).
В новой номинации «Народная инициатива» места распределились следующим образом:
- Ксения Кузьменко (ул. Западная, д. 13);
- Наталья Федынич (Рижский проспект, д. 15);
- Жанна Жбанова (ул. Льва Толстого, д. 67).
Конкурс проводился с 10 до 29 декабря, в общей сложности было подано 70 заявок, по номинации «Народная инициатива» проводилось голосование в официальной группе администрации города в социальной сети «ВКонтакте».