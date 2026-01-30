 
Общество

Конец февраля обещает быть морозным в Псковской области

Среднемесячная температура воздуха в феврале в Псковской области составит -4,8…-5,5 градуса. Месячная сумма осадков ожидается на уровне от 33 до 48 мм, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по региону. 

Среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Месячная сумма осадков составит 50-90% от нормы.

В первой половине месяца преобладающие ночные температуры прогнозируются от -4 до -9 градусов, с понижением в отдельные ночи до -10…-13 градусов. Преобладающие дневные температуры составят от -1 до -6 градусов. 

Во второй половине месяца преобладающие ночные температуры прогнозируются в пределах от -11 до -16 градусов, с понижением в отдельные ночи до -17…-22 градусов. Преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах от -4 до -9 градусов. 

