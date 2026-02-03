 
Общество

Таймлапс полнолуния над Мирожским монастырем сняли в Пскове. ВИДЕО

0

Таймлапс с полнолунием над Мирожским монастырем в Пскове и Никольским храмом на острове Залита в Псковском округе запечатлел псковский астроном-любитель Петр Митрофанов, сообщается в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Видео: Петр Митрофанов

«Утром первого февральского дня при морозе -25 градусов фотографировал заход Луны за купола колокольни Мирожского монастыря, а во второй половине дня отправился по замерзшему Псковскому озеру до острова Залита, где заснял прохождение Луны за длинным шпилем колокольни церкви Николая Чудотворца», - поделился Петр Митрофанов.

Ранее он объяснил, смогут ли псковичи стать свидетелями такого оптического явления, как паргелий. 

