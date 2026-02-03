Несколько дней назад в Псковской области побывал передвижной иммерсивный музей «Поезд Победы». Несмотря на уже седьмой визит состава, псковичи все еще выстраиваются в очередь, мгновенно расхватывая билеты, чтобы соприкоснуться с трагическими и героическими событиями, выпавшими на долю поколения победителей. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера в своей авторской колонке пытается разобраться в феномене народной популярности передвижной экспозиции.

«Поезд Победы» к нам каждый год приезжает с момента своего создания в 2020-м году, то есть уже седьмой раз побывал в регионе. Во время нынешнего визита состав 22 января сделал первую остановку в Пскове, где задержался на несколько дней, далее — Дно и Великие Луки, откуда отправился дальше 1 февраля.

Ажиотаж в эти полторы недели — мощнейший.

Вроде, и не новинка уже, а толпы все еще стоят у вагонов. Регистрация была открыта за день до прибытия состава, и в первый день его псковской остановки билетов уже не было.

Что же там такое внутри?

Иммерсивный — значит, что публика максимально вовлечена в происходящее внутри поезда действо. В этом музее не просто статичные экспонаты и экскурсовод с указкой — здесь история буквально оживает. В десяти вагонах последовательно разворачиваются сценки, связанные с важнейшими событиями Великой Отечественной войны, от вероломного нападения захватчиков до трибуналов после Победы над ними.

«Благодаря световым и звуковым эффектам, - сказано на сайте проекта, - воссоздаются захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуются картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени. Всё это делает экспозицию более проникновенной, а ощущения от увиденного — более острыми».

В том числе, на этот эффект работает богатое мультимедийное оформление: 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. То есть сделано все не в формате заунывной лекции, а максимально «стильно, модно, молодежно». Именно так, как и подобает во второй четверти XXI века. Школьники привыкли воспринимать мир картинками — вот вам, только впитывайте.

Зачем нужны подобные проекты? Неужели кто-то не в курсе, что происходило 85 лет назад и чем закончилось?

К сожалению, практика показывает, что одни и те же прописные истины нужно раз за разом буквально вдалбливать. Если упустить хотя бы одно поколение, на выходе получится продукт, вроде главы евродипломатии Каи Каллас, соседки псковичей из Эстонии. От Пскова до границы с этим прибалтийским государством — 50 км по прямой. По восприятию мира — пропасть.

«За последние сто лет Россия нападала более чем на девятнадцать стран, на некоторые по три-четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию», - заявила эстонская юристка в конце прошлого года.

Чтобы на своей земле не выращивать этого сорта сорняки, в Пскове чуть больше трех лет назад открыли музей оккупации. Он посвящен трагическим событиям 1941-1944 годов. Целых три года город находился под властью захватчиков, вешавших тела расстрелянных жителей города в самом его центре. А перед этим была еще Первая мировая, тоже с немецкой оккупацией. Это к вопросу о тех, кто «никогда не нападал на Россию».

Музей оккупации разместили в Пскове в здании, где в годы войны располагались эстонские каратели.

Проекты, подобные музею оккупации и «Поезду Победы», работают на очень важное дело сохранения исторической памяти. Наглядно и современно они прокладывают мост сквозь время и поколения. Вне зависимости от того, юбилейный год на дворе или самый обычный, очереди выстраиваются — вопреки тому, что совсем недавно в общественное сознание активно внедрялась мысль о стыде за ношение георгиевской ленточки и за само празднование Победы. Помните мерзкое словечко «победобесие»? Его сдуло из медиаповестки за границу страны ветром перемен вместе с прочей информационной пеной. Поневоле задумаешься, откуда брался такой нарратив и зачем целому народу внедряли в сознание мысль, что фраза «можем повторить» — якобы постыдная и недостойная к произнесению в «приличном обществе», каковым самоназначили себя определенные круги. Мы-то и на самом деле можем. Не хотим, но можем. Вот чего боялись и продолжают бояться. Пусть боятся. Лучше так.

В общем-то, в горниле Великой Отечественной войны выковывался современный щит России — ядерный. Мы недавно рассказывали об этом в подробностях в проекте «Разговоры о важных», одним из героев которого стал Исаак Кикоин, физик-ядерщик, ближайший сподвижник отца отечественной атомной бомбы Игоря Курчатова и человек, крепко связанный с Псковом.

Повторяться не будем, скажем только, что на созданной там и тогда базе, основана наша сегодняшняя безопасность. Та же Кая Каллас на голубом глазу выступает с призывом к россиянам сократить ядерный арсенал. Ага-ага, как острят в кругах, где слово «честь» вписано в Устав и ДНК, «разрешите бегом». Наша госпропаганда любит посмеиваться над евробюрократкой, но признаем, что та является официальной выразительницей мнения содружества стран, чье население трижды перекрывает российское.

В том, что такая страна как Россия вообще существует, колоссальная заслуга тех, кто отстаивал ее независимость и с оружием, и с карандашом в руках.

Посещение «Поезда Победы» можно сравнить с сеансом профилактического оздоровления. Как у здравомыслящих людей принято ежегодно делать прививку от гриппа, так же нужно регулярно вводить «сыворотку достоверной истории». Чтобы подольше оставаться здоровыми целой нацией.

«Кто забывает уроки истории, обречен на их повторение», - написал американский философ Джордж Сантаяна. Задолго до него другой философ, древний грек Платон сказал: «Народ, забывший свое прошлое, не имеет будущего». Народ России точно имеет будущее, потому что преемственность исторической памяти — не просто формулировка из президентского указа о традиционных ценностях, а способ сохранения жизнеспособности целой нации.

Юлия Магера