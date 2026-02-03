Будущее в руках мастеров: Чемпионат «Профессионалы» по 28 компетенциям проходит в Псковской области

Региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» стартовал в Псковской области. Соревнования пройдут по 28 компетенциям в основной возрастной категории и 7 — в категории «Юниоры», сообщили в пресс-службе областного правительства.



Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В мероприятиях примут участие более 150 студентов СПО и 36 школьников, в том числе представители Мурманской области и Республики Беларусь. Конкурсантов сопровождают эксперты-наставники. Победители соревнований будут представлять Псковскую область на межрегиональных и финальных этапах чемпионата.

«В Псковской области рабочие профессии всегда были в почете. Сейчас, когда наша область развивает инвестиционные проекты и новые производственные площадки, нам как никогда нужны молодые высококвалифицированные кадры, способные работать в соответствии с современными высокими стандартами. Чемпионат помогает решить эту задачу», — отметил врио министра образования Псковской области Александр Сорокин.

Площадками для проведения чемпионата стали Псковский кооперативный техникум, Островский многопрофильный колледж, Великолукский политехнический колледж, Великолукский филиал Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I, Псковский агротехнический колледж, Псковский политехнический колледж, Великолукский медицинский колледж, детский технопарк «Кванториум Псков», Центр цифрового образования «IT-куб», Опочецкий индустриально-педагогический колледж, колледж Псковского государственного университета, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса.

Предприятия-партнеры движения участвуют в разработке конкурсных заданий и входят в состав жюри.

«Особое внимание уделяется развитию уникальных компетенций, позволяющих участникам демонстрировать высокий уровень профессионализма и готовности к выполнению любых работ. Участие в чемпионате открывает новые перспективы профессионального роста и способствует формированию экспертного сообщества, способствует обмену опытом и знаниями. От лица регионального оператора желаем каждому участнику проявить себя наилучшим образом, показать высокий уровень мастерства и достичь поставленных целей», — напутствовал участников чемпионата заведующий региональным координационным центром «Профессионалы» в Псковской области Вячеслав Елтунов.

Мероприятия регионального этапа чемпионата «Профессионалы» в Псковской области продлятся до 20 февраля. Для участников подготовлена насыщенная деловая программа, включающая образовательный и профориентационный модули.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России и включает в себя чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».