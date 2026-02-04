«Чебурашка 2» стал лидером кинопроката в Псковской области по итогам января

Лидером проката в январе 2026 года в кинотеатрах Псковской области стал российский комедийный семейный фильм «Чебурашка 2», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Изображение: Псковстат

По данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, он собрал более 21 млн рублей, его посмотрели 43,3 тысячи человек. Среднее количество зрителей на сеанс — 37 человек.

Второе место занял фильм «Простоквашино». Его посмотрели 19,8 тысячи зрителей, сборы составили 9,5 млн рублей.

На третьем месте — «Буратино». Фильм собрал 16,3 тысячи зрителей и 8 млн рублей.

Ранее член комитета Совета Федерации по культуре, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложил создавать в России парки развлечений, аналогичные «Диснейленду», но с отечественными персонажами мультипликационных и игровых фильмов. Условное название - «Чебурляндия».