Программу партнёрских родов возобновили в Пскове

Псковский перинатальный центр возобновил возможность партнерских родов, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.

«Дорогие будущие мамы и папы! У нас прекрасная новость, которую вы так ждали. Мы с радостью сообщаем, что возобновляем возможность партнёрских родов! Теперь ваш близкий человек сможет поддержать вас в один из самых важных моментов жизни», - сообщили в центре.

Напомним, программа партнёрских родов была временно приостановлена с 11 декабря 2025 года из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом. 

Ранее сообщалось, что в январе в Пскове на свет появились 211 младенцев. 

