«Единая Россия» в четвёртый раз проведёт акцию «Тепло для героя»

Ко Дню защитника Отечества «Единая Россия» организует акцию «Тепло для героя» по партийному проекту «Старшее поколение», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

До 23 февраля депутаты, сторонники партии, «серебряные» волонтеры, представители старшего поколения, молодогвардейцы, волонтеры, представители некоммерческих организаций, люди с активной жизненной позицией могут подготовить для бойцов специальной военной операции теплые вещи, письма со словами поддержки и подарки ко Дню защитника Отечества.

«Акция «Тепло для героя» направлена на поддержку участников СВО и их семей. Это не просто посылка. Это частичка тепла домашнего очага, которую мы можем отправить в зону боевых действий нашим военнослужащим. Доброта умелых рук и сердец становится самым ценным подарком на передовой. Ваша забота, выраженная в этих вещах, представляет наивысшую ценность для наших бойцов», – прокомментировал секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский. Он пригласил жителей Псковской области присоединиться к акции и поддержать защитников Отечества.

В акции принимают участие всё больше неравнодушных людей. Как отметила координатор партийного проекта «Старшее поколение», сенатор Галина Карелова, за прошедшие три года 888 тысяч человек присоединились к акции, собрали более миллиона писем и подарков, оказали адресную помощь порядка 30 тысячам семей бойцов.

Пункты сбора открылись на партийных площадках по всей стране. Сбор писем и готовых вязаных вещей будет проводиться до 20 февраля. Они уже принимаются в псковском региональном и во всех местных отделениях «Единой России» и общественных приемных партии. Собранную помощь сформируют в наборы, которые отправят с гуманитарной миссией «Единой России» в зону СВО, а также в госпитали Министерства обороны РФ, где военнослужащие проходят лечение.