С проблемой жёсткой воды пришёл на приём к спикеру Александру Котову житель деревни Родина

С вопросом о запуске станции водоподготовки на псковском подземном водозаборе обратился к председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову житель деревни Родина Анатолий Лиллерт. Заявитель подчеркнул, что представляет интересы жителей целого микрорайона, в котором из-за жёсткой воды засоряются известковыми отложениями трубы, теплообменники, ломаются бытовые приборы, периодически отсутствует горячая вода, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Присутствовавший на приёме граждан участник программы «Герои земли Псковской» и подопечный Александра Котова, депутат Собрания Псковского муниципального округа Андрей Ключко подтвердил, что проблема касается широкого круга потребителей: ресурсоснабжающих и эксплуатирующих сети организаций, а также граждан.

Анатолий Лиллерт рассказал, что с этой проблемой он уже обращался в администрацию города Пскова и прокуратуру. Из полученных ответов следует, что станция умягчения воды построена, однако не может быть введена в эксплуатацию из-за не проведённых должным образом пуско-наладочных работ. В связи с этим не первый год идут судебные разбирательства.

 

Спикер Собрания Александр Котов отметил, что в скорейшем запуске станции заинтересованы все стороны. Ситуация осложняется тем, что суд рассматривает сразу несколько встречных исков заказчика строительства и подрядной организации. «Вопрос находится на личном контроле у губернатора. Другого выхода сейчас нет: только судебное решение заставит подрядчика предпринять необходимые действия», – пояснил председатель Собрания.

Александр Котов также добавил, что подобная ситуация с этой же подрядной организацией – ООО «Поволжьестройинвест» – возникла при строительстве станции водоочистки в Порхове. Однако по решению суда подрядчик выполнил необходимые работы, и объект был введён в эксплуатацию.

