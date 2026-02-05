 
Общество

Псковская область приняла участие в торжественном открытии Года единства народов России

0

Делегация из Псковской области приняла участие в торжественном открытии Года единства народов России в Москве в Национальном центре России, сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме молодёжи.

Фото здесь и далее: Дом молодёжи в Пскове

В состав делегации вошли восемь студентов ПсковГУ и два педагога из гимназии № 29. В прямом включении марафона «Россия - семья семей» в Пскове участвовала малочисленная народность Сету.

Мероприятие транслировалось в прямом эфире по всей стране.

Президент Владимир Путин поприветствовал участников. Гости Центра также смогли увидеть мастер-классы из регионального Дома молодежи.  

 

«Также гости Центра в прямой трансляции могли увидеть мастер-классы из нашего регионального Дома молодежи. Ребята изготавливали традиционные народные куклы-обереги и плели характерные пояса, имеющие глубокое культурное и символическое значение. Год единства народов России официально открыт!» - рассказали в псковском Доме молодёжи.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026