Псковская область приняла участие в торжественном открытии Года единства народов России

Делегация из Псковской области приняла участие в торжественном открытии Года единства народов России в Москве в Национальном центре России, сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме молодёжи.

Фото здесь и далее: Дом молодёжи в Пскове

В состав делегации вошли восемь студентов ПсковГУ и два педагога из гимназии № 29. В прямом включении марафона «Россия - семья семей» в Пскове участвовала малочисленная народность Сету.

Мероприятие транслировалось в прямом эфире по всей стране.

Президент Владимир Путин поприветствовал участников. Гости Центра также смогли увидеть мастер-классы из регионального Дома молодежи.

«Также гости Центра в прямой трансляции могли увидеть мастер-классы из нашего регионального Дома молодежи. Ребята изготавливали традиционные народные куклы-обереги и плели характерные пояса, имеющие глубокое культурное и символическое значение. Год единства народов России официально открыт!» - рассказали в псковском Доме молодёжи.