 
Общество

Татьяна Фомченкова: Сокращение платных мест в вузах для кого-то может обернуться трагедией

0

Направления образовательного процесса определяются потребностями современного рынка труда, заявила депутат Псковского областного Собрания, директор гимназии имени Софьи Ковалевской в Великих Луках Татьяна Фомченкова, комментируя в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей решение Министерства науки и высшего образования России сократить 13% (47 тысяч) платных мест в вузах. Это затронуло архитектуру, психологию, экономику, менеджмент, лингвистику, рекламу и связи с общественностью, юриспруденцию и другие направления подготовки специалистов. 

Татьяна Фомченкова уточнила, что не может давать комплексную оценку решению Министерства высшего образования РФ, так как для более глубокого анализа ей необходимо больше информации: «Востребованность специальностей в статистике отражается чётче, чем желание конкретного ребёнка пойти в то или иное направление», — отметила директор великолукской гимназии.

По ее мнению, при сокращении количества мест для одних специальностей откроются дополнительные места на более востребованных направлениях. Татьяна Фомченкова подчеркнула: «Обучая студентов в высших учебных заведениях, необходимо понимать, что они становятся будущими специалистами. Потребности современного рынка труда, вероятно, в какой-то степени определяют направления образовательного процесса. В чем нуждается сегодня рынок труда, регулируется подобными решениями».

Директор великолукской гимназии при этом заметила, что для кого-то из абитуриентов это решение может обернуться «бедой и трагедией», поскольку ограничивают в основном гуманитарные направления. «Оценка этого решения требует более глубокого анализа», - добавила Татьяна Фомченкова. 

«Необходимо внимательно следить за решениями, касающимися поступления детей, за их дальнейшим трудоустройством, так как последствия иногда проявляются спустя много лет», - подвела итог руководитель образовательного учреждения.
Прокомментировать

Пресс-портреты

Фомченкова Татьяна Александровна

Фомченкова Татьяна Александровна

Депутат Псковского областного Собрания.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026