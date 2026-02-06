Татьяна Фомченкова: Сокращение платных мест в вузах для кого-то может обернуться трагедией

Направления образовательного процесса определяются потребностями современного рынка труда, заявила депутат Псковского областного Собрания, директор гимназии имени Софьи Ковалевской в Великих Луках Татьяна Фомченкова, комментируя в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей решение Министерства науки и высшего образования России сократить 13% (47 тысяч) платных мест в вузах. Это затронуло архитектуру, психологию, экономику, менеджмент, лингвистику, рекламу и связи с общественностью, юриспруденцию и другие направления подготовки специалистов.

Татьяна Фомченкова уточнила, что не может давать комплексную оценку решению Министерства высшего образования РФ, так как для более глубокого анализа ей необходимо больше информации: «Востребованность специальностей в статистике отражается чётче, чем желание конкретного ребёнка пойти в то или иное направление», — отметила директор великолукской гимназии.

По ее мнению, при сокращении количества мест для одних специальностей откроются дополнительные места на более востребованных направлениях. Татьяна Фомченкова подчеркнула: «Обучая студентов в высших учебных заведениях, необходимо понимать, что они становятся будущими специалистами. Потребности современного рынка труда, вероятно, в какой-то степени определяют направления образовательного процесса. В чем нуждается сегодня рынок труда, регулируется подобными решениями».

Директор великолукской гимназии при этом заметила, что для кого-то из абитуриентов это решение может обернуться «бедой и трагедией», поскольку ограничивают в основном гуманитарные направления. «Оценка этого решения требует более глубокого анализа», - добавила Татьяна Фомченкова.