«Дневной дозор»: Нужно ли разрешить удаленную работу во время сильных морозов?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли разрешить удаленную работу во время сильных морозов?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Большое количество дней с экстремально низкими минусовыми температурами, которые выпали на январь этого года, стали поводом для активного обсуждения законодательной инициативы, которая может изменить правила работы в период аномально низких температур. Депутаты Госдумы предложили закрепить в законе право работников переводиться на временную «удаленку», когда на улице устанавливаются экстремальные морозы — например, ниже -25…-30 градусов в зависимости от региона. Авторы инициативы считают, что подобная мера позволит защитить здоровье миллионов людей, особенно тех, кто относится к группам риска: пожилых сотрудников, граждан с хроническими заболеваниями, родителей маленьких детей. Кроме того, массовая «удаленка» в дни пиковых холодов должна снизить нагрузку на дороги, общественный транспорт и городскую инфраструктуру в целом — меньше аварий, пробок, меньше потребления тепла в пустующих офисах. Неудивительно, что у этой инициативы появилось большое количество сторонников, поддержал ее и председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Однако, есть у этой законодательной инициативы и противники. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что дистанционная работа технически возможна лишь для тех профессий, где основная деятельность связана с обработкой информации и проходит через интернет. Это, прежде всего, офисные специалисты, сотрудники IT-сферы, бухгалтерии, аналитики, юристы и маркетологи. Для миллионов работников производств, здравоохранения, образования, торговли, транспорта, строительства и многих других отраслей перевод на дистанционный формат либо невозможен, либо крайне затруднителен.

Мы решили узнать мнения общественных организаций, представителей промышленного сектора экономики, сфер образования и здравоохранения об этой инициативе. Нужно ли разрешить удаленную работу во время сильных морозов? Какие сотрудники смогут безболезненно перейти на «удаленку», а для кого удаленная работа — это непозволительная роскошь? Эти вопросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор»

По словам председателя объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергея Вострецова, для него забота о здоровье граждан всегда в приоритете, тем более в условиях суровой зимы. С этим и связана его инициатива.

«Всегда есть риски в холода, что человек может заболеть. И это гораздо больше убытков принесет работодателю, работнику и государству в целом. Государство будет тратиться на медицину, работник будет получать больничный меньше ста процентов, чем когда работает полноценно. Соответственно, работодатель получает меньше, в зависимости от того, где работает человек, меньше времени тратится на производство услуг или на создание каких-то деталей, или производство технических вещей. Поэтому это выгодно для всех. С одной стороны, мы теряем, что человек непосредственно не присутствует физически, а с другой стороны, защитив работника, не подвергнув его риску, все выигрывают. Я считаю, что это рачительный подход и разумный. И если такой подход будет во всех отношениях и сферах, то государство будет только развиваться от этого. Надо думать о людях. Жизнь человека и здоровье человека должны быть на первом месте. От этого выиграют все».

А вот его коллега, председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, инициативу депутатов Госдумы о праве сотрудников переходить на временную «удаленку» в экстремальные морозы не поддержал. На его взгляд, предложение продуманно не до конца. Также Игорь Иванов объяснил, почему он сравнивает эту инициативу с попыткой «изобрести велосипед».

«На наш взгляд, инициатива ряда депутатов Государственной Думы по работе удаленно во время сильных, пиковых морозов является непроработанной, сырой. Мы полностью поддерживаем нашу коллегу Светлану Бессараб, когда мы говорим, что дистанционная работа технически возможна лишь для тех профессий, где основная деятельность связана с обработкой информации: IT-сфера, ряд офисных сотрудников, маркетологов, юристов. Для миллионов работников здравоохранения, образования, транспорта, торговли, тем более ЖКХ дистанционный формат просто неприемлем. И в целом, не надо придумывать велосипед, ведь сегодня действуют СанПиНы, которые определяют, что если у нас сильные холода, при определенной минусовой температуре сокращается рабочий день. И никто не отменял, опять же, систему коллективно-договорных отношений. В коллективном договоре работодатель по согласованию с работниками может определить форматы удаленной работы, в том числе и при сильной жаре, либо при сильных холодах, если организация, предприятие могут себе это позволить».

Руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова не считает январские морозы аномалией, из-за которой стоит переводить сотрудников на удаленную работу. Она также поделилась с нами прогнозом погоды на февраль и рассказала, в какие годы январь был действительно аномально холодным.

«Вообще мы ожидаем холодную, морозную погоду. Просматривается морозный февраль с минусовыми температурами и ночью, и днем, пока до 18-19 февраля. Этот январь не самый холодный. Самый холодный январь был у нас в 1956 году, в 1940 году. Самый теплый январь был в 1989 году, среднемесячная температура была +1,3 градуса. В этом году температура первой декады у нас ниже нормы на четыре градуса, второй декады на семь, третьей декады тоже на семь. Что это означает? Все, в общем, по своим ощущениям все понимают. Что касается инициативы, я не знаю, насколько она и для каких регионов более актуальна, для каких менее актуальна. Просто это никакая не из ряда вон выходящая зима. Это нормальная зима, которая часто встречалась до 1990-х годов в нашем регионе».

По мнению председателя совета директоров ПАО «АВАР», руководителя Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрия Мельникова, такие аномально холодные зимы в регионе наступают крайне редко, и это одна из причин, почему подобная инициатива кажется ему нецелесообразной.

«Я в наших краях всю жизнь. Такие сильные зимы у нас случаются раз в пять лет, не чаще. Я помню, когда были рекомендации, что можно не ходить в школу, если температура ниже, чем минус тридцать градусов. Я думаю, что все это лучше рассматривать в индивидуальном порядке на предприятиях и на месте в рамках форс-мажора. Так как в противном случае придется разрабатывать разные регламенты для разных профессий и разных предприятий, в зависимости от их непрерывности, критической значимости и так далее. По сути, это приведет к запуску аналогичных ковидным временам протоколов и, на мой взгляд, к большой неразберихе и большому количеству необходимых новых различных актов».

Еще один производственник - генеральный директор холдинга NPN Игорь Савицкий рассказал о том, почему счел инициативу о переводе сотрудников на «удаленку» в сильные морозы - абсурдной.

«Допустим, есть производство, люди стоят у станков, а по закону им полагается быть на "удаленке". Вместе со станком я его на "удаленку" пошлю, что ли? Еще абсурднее, рабочие вышли. Цеха-то бывают не очень теплые, там бывает и холодно иногда. Рабочие вышли на работу, включили станки, стали работать. А весь офис на "удаленке"? И зачем он тогда нужен? Как туда обратиться? Каждому работнику дать персональный компьютер для связи с "удаленщиком"? Или как? А строители как там? Допустим, все строители перешли на "удаленку". Все девяносто человек. Это как? Что они будут строить дома? Дурдом. Депутаты, кажется, по себе судят. Вот депутатов всех уровней можно отправить на "удаленку", и страна даже об этом ничего не узнает. Может быть, даже таких новостей будет поменьше. Бывают такие категории граждан, называются они фрилансеры, которые работают на расстоянии, но они сами с работодателями без Государственной Думы договорятся, как им работать, на "удаленке" или непосредственно на предприятии, или вообще в другой стране. А так это все очередная, не очень мудрая инициатива. С моей точки зрения, депутаты совсем отморозились».

Если говорить конкретно о системе образования, то переход учеников на «удаленку» в сильные морозы директор Великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской, депутат Псковского областного Собрания Татьяна Фомченкова считает, хоть и не новой, но вполне приемлемой мерой для защиты здоровья школьников в период аномальных холодов.

«Мне кажется, что в разных сферах деятельности и разных профессиональных сферах мы, наверное, можем предусматривать и такую возможность, и закон подобного рода. Хочу сказать конкретно в сфере образования. Конечно, морозы в нашем регионе - это редкость, поэтому этот год выдался как никогда холодным. Но если мы вспомним старую традицию русского и советского образования, то мы знаем, что при морозах больше тридцати градусов в школы, конечно, ребята не ходили. Есть для этого Роспотребнадзор, который регулирует, и, как правило, до школ такая информация доходит быстро. И мы сначала говорим о том, что при сильных морозах мы младших школьников не учили, и я помню такие годы, а при тридцати градусах и выше мы не учили всю школу. Тогда вариант перехода на "дистанционку" я считаю абсолютно возможным».

По словам пресс-секретаря министерства здравоохранения Псковской области Евгения Кузьмина, немедицинский персонал в больницах и поликлиниках можно перевести на удаленную работу, но тем не менее для медицинских сотрудников такой формат работы — непозволительная роскошь.

«Что касается медицинских работников, то здесь сложнее. В поликлиниках есть как плановая медицинская помощь, амбулаторно, куда люди записываются на прием к врачам, на исследования, независимо от времени года, погодных условий, спада или подъема заболеваемости. У нас поликлиники работают семь дней в неделю. И даже когда врач выпадает на один день, это очень сложно потом восполнить, увеличивается время ожидания у всех пациентов, поэтому тут сложнее, скорее всего, невозможно. Это же касается и наших больниц, стационаров, где для людей есть плановая и, в том числе, экстренная помощь, которая работает 24/7. Есть скорая помощь, которая работает 24/7. Здесь перевод на "удаленку" никак невозможен. Ковид, в том числе, показал необходимость работы этих служб даже в самые сложные периоды нашего времени».

Если уж профессия или должностные обязанности не дают возможности переждать морозы на «удаленке», важно помнить требования к организации труда в период аномальных морозов. Заместитель начальника отдела организации и обеспечения деятельности управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Черкасская рассказала о том, чем для человека опасно переохлаждение во время аномальных морозов и какие правила необходимо соблюдать для работы на открытом воздухе в холодные дни.

«Существует два основных нормативных документа. Это санитарные правила 2021 года "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" и методические рекомендации 2006 года "Режим труда и отдыха, работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях". Эти два документа определяют порядок и время работы на морозе. Для нашего региона -10 — это уже повод вспомнить об особых условиях труда на открытом воздухе. Скажем сразу, прямого запрета работы на улице при низкой температуре нет, но работодателю необходимо выполнить ряд условий, чтобы не нарушать права сотрудника. Во-первых, люди, приступающие к работе на холоде, должны быть проинформированы о влиянии холода на организм и о мерах по предупреждению переохлаждения. К работе необходимо допускать сотрудников, которые прошли медицинский осмотр и не имеют противопоказаний к труду в условиях пониженных температур. Третье, необходимо обеспечить особый режим труда и отдыха. То есть люди, работающие на холоде, должны потом обязательно свой перерыв провести в обогреваемом помещении. Важно, что при -30 градусах не рекомендована физическая работа, которая связана с постоянной ходьбой или с перемещением предметов тяжелее килограмма. Как минусовые температуры влияют на людей? Если коротко, охлаждение человека как общее, так и локальное способствует изменению его двигательной активности, нарушает координацию и способность выполнять точные операции. Влияет на сердечно-сосудистую систему, может способствовать возникновению проблем. Если говорить о минимальных температурных значениях, которые может вынести человек, все индивидуально и зависит от многих факторов: от состояния здоровья, одежды, в которую одет человек, от скорости ветра, от региона».

По итогу сегодняшней программы мнения наших собеседников по вопросу о том, нужно ли ввести массовую «удаленку» во времена сильных морозов, традиционно разделились. Некоторые комментаторы положительно оценивают такую инициативу и считают, что переход на удаленную работу во время больших минусовых температур сможет сберечь здоровье трудящихся, от чего и сотрудники, и работодатели, и государство в целом будут в плюсе. Однако большая часть наших собеседников, представителей бизнеса, сферы здравоохранения, образования и общественности не сочли подобное «благое» предложение законотворцев разумным, скорее наоборот, многим оно показалось абсурдным. Очевидно, что лишь незначительное число чисто офисных сотрудников может позволить себе трудиться дистанционно в период сильных морозов. Металлообрабатывающий станок — домой не отнесешь. Так что большинству трудящихся придется и дальше вкалывать на своих рабочих местах несмотря на то, какую температуру показывает уличный термометр.

Александра Братчикова