Пенсионеры смогут подтвердить свой статус в магазинах с помощью МАХ

Пользователи национального мессенджера МАХ смогут с его помощью подтвердить свой статус пенсионера для получения скидок в магазинах; тестирование успешно прошло в Москве, сообщила в пятницу пресс-служба мессенджера.

«Пользователи национального мессенджера смогут подтвердить статус пенсионера без предъявления бумажных документов, отсканировав QR-код из МАХ. Решение поможет упростить получение социальных скидок, например, при покупке товаров в магазинах на кассах самообслуживания», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, первым ритейлером, внедрившим возможность подтверждения льгот с помощью МАХ, стала компания X5; пилот по использованию технологии успешно протестирован в магазинах «Перекрёсток» и «Пятерочка» в Москве, а в начале марта подтвердить скидку пенсионера с помощью МАХ можно будет на кассах самообслуживания всех магазинов сети Х5, пишет «Интерфакс».

В пресс-службе мессенджера напомнили, что в сентябре 2025 года МАХ запустил возможность подтверждения возраста с помощью мессенджера при покупке товаров 18+. Технологию внедрили более 40 тысяч магазинов на кассах самообслуживания. Для подтверждения совершеннолетия с помощью МАХ достаточно отсканировать QR-код в профиле мессенджера. Создать Цифровой ID могут граждане России старше 18 лет с помощью биометрии, загранпаспорта нового образца или водительских прав, напомнили в пресс-службе мессенджера.