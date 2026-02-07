 
Общество

С начала года при пожарах в Псковской области погибли 14 человек

Только с начала года на территории Псковской области произошло 174 пожара. 14 человек погибли, более 30 удалось спасти благодаря профессионализму сотрудников МЧС. Причины участившихся пожароопасных ситуаций и меры по стабилизации обстановки губернатор Михаил Ведерников обсудил на рабочей встрече с начальником ГУ МЧС России по области Сергеем Лаврухиным. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале. 

Фотографии: Михаил Ведерников / Telegram

Основные причины возгораний в период установившихся морозов связаны с нарушением правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного и электрооборудования, а также с неосторожным обращением с огнём.

«Чтобы минимизировать риски возникновения подобных ситуаций, ранее поручил главам муниципальных округов, Пскова и Великих Лук организовать контроль за работой организаций по эксплуатации жилищного фонда, находящегося в аварийном состоянии, уделить особое внимание местам проживания социально незащищённых групп населения и многодетных семей, при необходимости провести ремонт и очистку печных труб и дымоходов, ремонт аварийного электрооборудования и электрокоммуникаций», - рассказал Михаил Ведерников.

С Сергеем Лаврухиным губернатор договорился, что специалисты МЧС России по Псковской области продолжат проводить профилактические рейды и информировать жителей о возможности приобретения огнетушителей и дымовых пожарных извещателей, а также напоминать о соблюдении правил пожарной безопасности. 

Пресс-портреты

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

