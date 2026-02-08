Кардиолог рассказала, сколько часов в день можно смотреть телевизор

Смотреть телевизор без риска для сердца можно не более двух часов в день и желательно не перед сном, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

«Не больше двух часов, и желательно не перед сном... В течение двух часов - это нормально», - сказала Маршинцева, отвечая на вопрос, сколько часов в день без риска для сердца можно смотреть телевизор.

При этом врач отметила, что основная проблема заключается не столько в излучении экрана, сколько в поведении людей перед телевизором: зачастую просмотр телевизора сопровождается приемом пищи, и, как правило, не самой полезной.

«Такие факторы риска, как гиподинамия, то есть обездвиживание, сидячий образ жизни, переедание (как правило, это фастфуд, жирное, жареное) - это все влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт, инсульт. А все начинается с инсулинорезистентности - лишний вес, абдоминальное ожирение, которое может появиться при том, что человек сидит и смотрит телевизор», - подчеркнула кардиолог.

Кроме того, длительный просмотр телевизора, по ее словам, может привести к артериальной гипертензии, сахарному диабету второго типа, а также появлению бляшек в сосудах, пишет РИА Новости.

«Также влияет (на сердце - ред.) просмотр телевизора перед сном, потому что, когда мы ложимся спать, у нас в головном мозге начинает вырабатываться меланин, это такой маркер сна, благодаря которому мы засыпаем. И, конечно, если мы смотрим телевизор, то эта фаза сдвигается и сон может нарушаться», - добавила врач.