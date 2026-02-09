Почти на 3 тысячи рублей вырос средний размер пенсии работающих россиян в декабре

Средний размер пенсии работающих россиян в декабре 2025 года составил 21,4 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на 2,8 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России.

Согласно данным ведомства, 1 декабря 2025 года пенсия работающих граждан составила 21 419,4 рублей. В аналогичный период 2024 года работающие пенсионеры получали около 18,6 тысячи рублей.

Самая высокая пенсия работающих граждан пришлась на Центральный федеральный округ – 21,2 тысячи рублей в 2025 году и 18,4 тысяч рублей в 2024 году, пишет РИА Новости.

С 1 января 2026 года страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,6%.