Псковичи за год выплатили более 870 млн рублей долгов ради зарубежных поездок

Жители Псковской области ради заграничных поездок погасили долги на сумму около 870 миллионов рублей с января по декабрь 2025 года. Это на 120 миллионов рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

Согласно статистике, каждый девятый должник исполняет свои финансовые обязательства после применения к нему ограничения в праве выезда за пределы Российской федерации. Одним из таких оказался предприниматель-иностранец, проживающий в Новоржевском муниципальном округе.

В отделении судебных приставов Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого и Локнянского округов на исполнении находилось 57 исполнительных производств о взыскании с уроженца Армении задолженностей по налоговым платежам, а также кредитным платежам на общую сумму порядка 372 тысячи рублей.

Так как самого мужчину наличие долгов нисколько не беспокоило и оплачивать их он не торопился, судебный пристав-исполнитель в качестве стимула запретил ему покидать пределы РФ. Необходимость выезда на родину побудила неплательщика погасить всю задолженность.