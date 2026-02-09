 
Общество

Псковичи за год выплатили более 870 млн рублей долгов ради зарубежных поездок

0

Жители Псковской области ради заграничных поездок погасили долги на сумму около 870 миллионов рублей с января по декабрь 2025 года. Это на 120 миллионов рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по региону. 

Согласно статистике, каждый девятый должник исполняет свои финансовые обязательства после применения к нему ограничения в праве выезда за пределы Российской федерации. Одним из таких оказался предприниматель-иностранец, проживающий в Новоржевском муниципальном округе.

В отделении судебных приставов Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого и Локнянского округов на исполнении находилось 57 исполнительных производств о взыскании с уроженца Армении задолженностей по налоговым платежам, а также кредитным платежам на общую сумму порядка 372 тысячи рублей.

Так как самого мужчину наличие долгов нисколько не беспокоило и оплачивать их он не торопился, судебный пристав-исполнитель в качестве стимула запретил ему покидать пределы РФ. Необходимость выезда на родину побудила неплательщика погасить всю задолженность.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026