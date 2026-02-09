Игорь Дитрих: День науки символизирует силу разума, стремление к истине и бесценный вклад ученых в развитие общества

Фундаментальную роль науки в повседневной жизни каждого человека подчеркнул вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих («Единая Россия») на торжественном собрании коллектива ПсковГУ, приуроченном ко Дню российской науки, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

«Вы все или сейчас, или в ближайшем будущем будете учеными. Ведь когда люди ходят в больницы, университеты, лаборатории, редко кто понимает, что там происходит. А ведь все, что существует и чем пользуется человек в настоящее время, это приносят плоды научных изысканий, начиная от света, звука, ткани, одежды, мебели. За что ни возьмись, это кто-то когда-то изобрел или улучшил, или предложил для производства, или для экологии. И, конечно, этот праздник символизирует силу разума, стремление к истине и бесценный вклад ученых в развитие общества. Пусть вдохновение не покинет каждого из вас, исследования принесут плоды рано или поздно, но это обязательно будет... А поддержка коллег и студентов придаст вам силы и уверенности! Желаю вам неиссякаемой энергии, вдохновения, пусть каждый эксперимент приближает к открытию. Спасибо каждому из вас за преданность науке, за любознательность, которая двигает мир вперед», - сказал Игорь Дитрих.

После выступления депутат вручил благодарственные письма Псковского областного Собрания депутатов по итогам 2025 года.

В рамках мероприятия, помимо награждения, выступили творческие коллективы с концертными номерами. Завершит собрание научно-проектный интенсив для молодых ученых Псковской области.