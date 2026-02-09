 
Общество

Как помочь школьнику справиться с буллингом в школе, рассказал психолог

Согласно данным ВЦИОМ, более трети россиян сталкивались в школьные годы с буллингом, что является весьма внушительной цифрой. При этом только 40% опрошенных заявили, что готовы обратиться в компетентные органы в случае буллинга. О том, какую помощь оказать ребенку, столкнувшемуся с буллингом в школе, рассказала психолог, преподаватель кафедры спортивного менеджмента факультета спорта университета «Синергия» Лилия Шувалова. 

Эксперт отметил, что буллинг — это не только драки, толчки, но и оскорбления, систематические издевательства, даже бойкот — это тоже одна из форм буллинга. В век цифровой трансформации и популярности социальных сетей травля в Интернете травмирует не меньше, чем удар по лбу или порванный рукав рубашки.

«Если ребенок столкнулся с буллингом или травлей в Интернете, важно обеспечить его безопасность — как физическую, так и цифровую», - отметила психолог.

По словам эксперта, жертвы насилия весьма редко рассказывают родителям о своих проблемах, но плохой сон, аппетит, грязная одежда и отсутствие желания идти в школу - это зачастую не лень, а все-таки сигналы призадуматься о том, что происходит в жизни у ребенка.

Важно помнить, что буллинг происходит с молчаливого согласия окружающих, которым удобно закрывать глаза на проблемы между детьми или конкретного ребенка: «Буллинг в школе и его игнорирование со стороны взрослых, которые должны были защищать (родителей, учителей), порой может искалечить судьбу маленького человека, а в ряде случаев и окончательно прервать жизнь».

Психолог также отметила, что если ребенок подвергся буллингу, то следует незамедлительно написать заявление на имя руководителя организации. От письменно изложенного заявления будет просто невозможно отмахнуться. Проблему придется решать.

В случае нанесения травмы или иных увечий фиксация в травмпункте поможет обратить внимание полиции и инспектора по делам несовершеннолетних на проблему в классе и не даст замять ситуацию.

Если ребенок подвергся травле или нападению в школе, то не следует его насильно возвращать в среду. Заставлять возвращаться в школу или в коллектив, который инициировал травлю, не укрепит характер, а наоборот повысит уровень тревожности и стресса, создаст почву для невротизации, пишет RuNews24.ru.

«Ошибочно полагать, что детские проблемы не такие уж и серьезные, чтобы пропускать уроки или иные занятия. Для ребенка его коллектив - это значимая аудитория, даже если она его не принимает. Контакт с людьми, которые его ненавидят, ни к чему хорошему не приведет, кроме того, что ребенок научится чувствовать кожей всю агрессию, которую к нему проявляют агрессоры», - заключила эксперт.
