В кабмине РФ поддержали новые правила выплат единого пособия

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала изменения в федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», согласно которым для получения единого пособия будет необходимо проживать в РФ в статусе гражданина пять лет, сообщил источник РИА Новости.

Как следует из документов, законопроект предлагает скорректировать правила получения пособий беременными женщинами и детьми до 17 лет - для получения пособия человек должен будет жить в РФ в после получения российского гражданства в течение минимум пяти лет.

Нововведение не будет распространяться на людей, получивших гражданство по рождению или в результате признания гражданином РФ, а также по программе содействия добровольному переселению соотечественников. Кроме того, изменения не коснутся ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей, говорится в документах.

«Законопроект сужает круг получателей пособия, вводя ценз оседлости именно в гражданском статусе и приоритизируя поддержку для тех, кто имеет более длительную и устойчивую правовую связь с государством», - объяснил, в свою очередь, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

