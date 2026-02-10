 
Общество

Ставить апостиль на официальных документах можно будет через Госуслуги

Для получения государственной услуги по проставлению апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы Российской Федерации, теперь не обязательно посещать Управление Министерства юстиции лично, достаточно подать заявление через Единый портал государственных услуг, сообщили Псковской Ленте Новостей в минюсте.

Отмечается, что онлайн-сервис делает процесс более удобным и быстрым.

Для получения услуги в электронном виде необходимо подать заявление через Единый портал государственных услуг, прикрепить к заявлению подписанный электронный документ и файл, содержащий электронную подпись нотариуса, оплатить государственную пошлину в размере 2500 рублей.

Уведомление о готовности электронного апостиля поступит в личный кабинет на Госуслугах.

Обращаем внимание, что  электронный апостиль может быть проставлен исключительно на электронном документе (выполненном в электронной форме, подписанном квалифицированной электронной подписью) и  результатом оказания услуги станет апостилированный документ в электронном виде. В таком случае бумажная копия апостиля не предоставляется.

При этом возможность проставления апостиля на бумажном носителе по-прежнему сохраняется.

Выбор формата апостиля остается за заявителем, что позволяет каждому индивидуально определять наиболее удобный для себя вариант.

