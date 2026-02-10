 
Общество

Памятные мероприятия прошли ко дню кончины Александра Пушкина у его могилы

Памятные мероприятия прошли ко дню кончины поэта Александра Пушкина прошли у его могилы в Свято-Успенском Святогорском монастыре в Пушкинских Горах, сообщается на странице главы Пушкиногорского муниципального округа Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«Уже который год, 10 февраля, ровно в 14.45 пополудни, у стен Свято-Успенского Святогорского монастыря собираются пушкиногорцы и гости нашего края, чтобы поклониться могиле величайшего сына земли русской А.С.Пушкина, помолиться за упокой его души, возложив цветы и склонив головы в знак памяти о дне его трагической гибели», - сообщила Оксана Филиппова.

Она подчеркнула, что несмотря на прошедшие 189 лет со дня гибели поэта, его непревзойденные произведения для многих поколений стали частью жизни и обязательным семейным чтением.

 

«Творчество Александра Сергеевича, прожившего короткую человеческую жизнь, удивительным образом соединило невероятную лёгкость и точность выражения мыслей, каждой строкой ложится на наше восприятие жизни и находит поэтическое подтверждение всем нашим чувствам и эмоциям в любых жизненных ситуациях. И позволяет ему оставаться первым в нашем культурном национальном самосознании. И за это вам, дорогой Александр Сергеевич, низкий поклон и светлая память!» - добавила глава округа.

