Стать амбассадором Добра приглашают псковичей

Ресурсный центр «Добро.рф» Псковской области объявил о старте отбора Амбассадоров Добра — людей, которые готовы не просто делать добро, а говорить о нем, вдохновлять и зажигать других, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодёжи и общественных инициатив.

Фото: Центр молодежи и общественных инициатив

Амбассадоры будут проводить просветительские и мотивационные встречи с активной молодежью на территории Псковской области и самое главное – станут голосом добра и частью проекта, который меняет реальность.
 
Все амбассадоры получат брендированный мерч и доступ к закрытым мероприятиям и встречам. Самые активные смогут получить ценные призы.
 
Заявки принимаются до 28 февраля по ссылке.

