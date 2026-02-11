Александр Козловский об аресте Анастасии Повторейко: Давайте дождемся вердикта суда, тогда все станет понятно

Дождаться вердикта суда, чтобы после этого дать оценку произошедшему, призвал в эфире ПЛН FM (102,6 FM) в программе «Политкухня» депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, комментируя арест депутата областного Собрания, главного врача Псковской областной инфекционной больницы Анастасии Повторейко.

«Как мы можем давать свою оценку, если следствие еще не закончено, если нет вердикта? Давайте дождемся вердикта, тогда все будет понятно. Если есть нарушения закона - это, конечно, недопустимо. Поэтому, пока идет следствие, ничего не доказано, суда не было, я противник того, чтобы давать какие-то оценки, потому что можно огульно оговорить человека. Я противник этого. Есть специальные органы, они работают, пускай этим занимаются, и мы посмотрим на результаты. Я понимаю, что есть политики, которые не дожидаются вердиктов и озвучивают свое мнение, но я не сторонник таких высказываний», – заявил Александр Козловский.

Напомним, на текущий момент главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко находится в СИЗО. Ее заключили под стражу на 1 месяц и 30 суток (с 29 декабря до 27 февраля). Постановление о мере пресечения обжаловали в областном суде, но безуспешно.

Уголовное дело в отношении Анастасии Повторейко возбуждено по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое из корыстной заинтересованности).

Из предъявленного обвинения следует, что обвиняемая в период с начала января 2023 года по конец октября 2024 года, превышая свои должностные полномочия, давала подчиненным сотрудникам указания о внесении в медицинские документы фиктивных сведений о приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов, после чего выставляла завышенные счета в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Псковской области.

В результате в адрес областной инфекционной больницы неправомерно перечислены денежные средства в размере более 197 миллионов рублей.

