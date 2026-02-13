Псковский омбудсмен сообщил об условиях содержания в СИЗО Льва Шлосберга* и Анастасии Повторейко

Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг* и депутат Псковского областного Собрания, экс-главный врач инфекционной больницы Анастасия Повторейко содержатся в одноместных камерах псковского следственного изолятора. У них нет жалоб на температуру в помещении, питание или общие условия содержания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов, проведший прием граждан в следственном изоляторе №1 УФСИН России по Псковской области.

По словам омбудсмена, Лев Шлосберг* и Анастасия Повторейко больше всего нуждаются не в улучшении бытовых условий, а в доступе к литературе. С просьбой оказать содействие в данном вопросе они обратились к Дмитрию Шахову. Уполномоченный рассказал, что Лев Шлосберг* решает данный вопрос самостоятельно, заказывая книги из магазинов и «сейчас увлечённо читает классику», а у Анастасии Повторейко ситуация сложнее.

«У нее есть проблемы в связи с тем, что отсутствует штатный библиотекарь. Но руководство СИЗО сказало, что этот вопрос решится в ближайшую неделю», — сообщил омбудсмен. Он добавил, что любой желающий может направить литературу заключенным, обратившись в следственный изолятор.

Кроме того, ранее Анастасия Повторейко в зале суда жаловалась на плохое состояние здоровья. По словам Дмитрия Шахова, в изоляторе учитывают ее потребности.

«Как сказали врачи местного СИЗО: всё, что можно, они сделали, — отметил Дмитрий Шахов. — Причём, учитывая, что у Анастасии Викторовны есть проблемы со здоровьем, её содержание как раз учитывает данный фактор».

Напомним, Лев Шлосберг* арестован по уголовному делу, возбужденному по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). В СИЗО политика отправили 5 декабря прошлого года.

Анастасию Повторейко заключили под стражу с 29 декабря 2025 года по уголовному делу, возбужденному по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое из корыстной заинтересованности).