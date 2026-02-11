Сильный снег ожидается на территории Псковской области 12 февраля

Сильный снег ожидается на территории Псковской области ночью 12 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону.

В 13:20 от Псковского ЦГМС поступило предупреждение о неблагоприятном явлении: «Ночью 12 февраля местами по Псковской области, преимущественно в южных районах, ожидается сильный снег».

Жителям области рекомендуют в условиях плохой видимости быть осторожными за рулём, снизить скорость и отказаться от маневров, использовать противотуманные фары, переходить дорогу только в установленных местах.