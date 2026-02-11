 
Общество

Снег и до -15 градусов прогнозируют в Псковской области 12 февраля

0

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 12 февраля, сообщили в региональном гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют снег, по северу небольшой. Ночью будет дуть ветер восточных направлений, с переходом днем к северным направлениям от 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -7 до -12 градусов, местами до -15 градусов, а днем термометр покажет от -1 до -6 градусов.

Атмосферное давление низкое.

Ранее МЧС предупредило жителей южной части региона о сильном снегопаде ночью. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026