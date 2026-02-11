Снег и до -15 градусов прогнозируют в Псковской области 12 февраля

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 12 февраля, сообщили в региональном гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют снег, по северу небольшой. Ночью будет дуть ветер восточных направлений, с переходом днем к северным направлениям от 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -7 до -12 градусов, местами до -15 градусов, а днем термометр покажет от -1 до -6 градусов.

Атмосферное давление низкое.

Ранее МЧС предупредило жителей южной части региона о сильном снегопаде ночью.