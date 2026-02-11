Исследование письменных доказательств по делу Ильиной закончено

Сегодняшнее заседание суда по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной завершилось. Исследование письменных доказательств закончено, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.

Процесс продолжится 18 февраля — суд перейдёт к исследованию вещественных доказательств.

19 февраля, если все пойдёт по плану, планируются допросы свидетелей.

Напомним, экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Прокурор на сегодняшнем заседании ранее перечислил изъятые в ходе обысков в кабинете и жилищах экс-ректора предметы.