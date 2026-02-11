Начался очередной суд над экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной

В Псковском городском суде стартовало очередное заседание по делу бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, 3 февраля суд приостановил исследование письменных доказательств из-за срока окончания нахождения Натальи Ильиной под домашними арестом.

Позднее суд продлил срок домашнего ареста для экс-ректора на неполных 2 месяца - по 29 марта.

Наталья Ильина находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Напомним, экс-ректору вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Ранее домашний арест назначили ее соучастнику.