Псковская область заняла третье место в РФ по уровню достижения нацпроектов

Уровень достижения нацпроектов в 2025 году составил 99,97% в Псковской области. Такой итог подвел губернатор Михаил Ведерников на совещании по результатам реализации региональных проектов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного правительства.



«Это лучший итог за всю историю реализации нацпроектов в Псковской области. Это второй результат в округе и третий по стране», — подчеркнул губернатор.

Глава региона также поблагодарил всех, кто обеспечивал безусловное выполнение и контроль за мероприятиями президентских нацпроектов. «Не раз обращал внимание, что именно фактические результаты мероприятий — ключевой показатель. Это количество мест в детских садах, доля охваченных поддержкой людей, цифровизация социальных учреждений, новое оборудование, введенные объекты. И в результате все ответственные лица правильно расставили приоритеты», — сказал Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что в этом году в сравнении с 2025-м уровень федерального финансирования вырос практически в два раза — с 11 до 20 миллиардов рублей. Особое внимание Михаил Ведерников обратил на работу по размещению временных и постоянных носителей брендирования «Национальные проекты России» и QR-кодов обратной связи на объектах.

Также губернатор и руководители профильных министерств проанализировали текущую контрактацию мероприятий региональных проектов. Например, полностью законтрактованы лимиты по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», активно продолжаются работы по таким нацпроектам, как «Молодежь и дети» и «Инфраструктура для жизни» и другим.

Напомним, в Псковской области благодаря нацпроектам реализованы самые разные значимые для развития субъекта мероприятия в сферах экономики, образования, здравоохранении, социальной защиты, туризма и другие.