О чем говорит расчетный листок на работе, рассказали псковские профсоюзы

Расчетный листок – ваш финансовый контроль на работе. Это важный документ, который работодатель обязан предоставлять каждому сотруднику при каждой выплате заработной платы (статья 136 Трудового кодекса Российской Федерации). Расчетный листок – это не формальность, а ваше законное право на прозрачность и контроль начислений и удержаний из заработной платы.

- Зачем нужен расчетный листок?

- Прозрачность. Расчетный листок детально отображает структуру вашей заработной платы, позволяя понять, из чего складывается итоговая сумма. Контроль. Вы можете проверить корректность начисления оклада, премий, надбавок, компенсаций, а также правильность всех удержаний (налог на доходы физических лиц (НДФЛ), алименты, иные удержания, предусмотренные законодательством). Доказательство. Расчетный листок является важным финансовым документом, подтверждающим ваши трудовые отношения с работодателем и произведенные выплаты. Он может потребоваться при оформлении кредитов, пособий и в других ситуациях.

- Какие обязательные реквизиты расчетного листка?

- Трудовой кодекс Российской Федерации устанавливает обязательный перечень сведений, которые должны быть отражены в расчетном листке. Убедитесь, что ваш документ содержит следующие элементы:

  • Сведения о работодателе и работнике: полное наименование организации, ИНН, КПП, ФИО работника, табельный номер.
  • Период, за который произведен расчет: дата выплаты заработной платы и период, за который она начислена.
  • Составные части заработной платы: оклад (тарифная ставка).
  • Компенсационные выплаты (например, за сверхурочную работу, работу в ночное время, работу в вредных условиях).
  • Стимулирующие выплаты (премии, бонусы, надбавки).
  • Иные начисления: оплата отпуска, оплата больничного листа, оплата командировочных расходов и другие выплаты, предусмотренные трудовым договором или локальными нормативными актами. Туда же входят удержания: сумма НДФЛ и основание для его удержания (ставка 13% от налогооблагаемой базы, за исключением случаев, предусмотренных Налоговым кодексом РФ), удержания по исполнительным листам (например, алименты, взыскания по судебным решениям), удержания для возмещения причиненного материального ущерба (при наличии соответствующих оснований и в пределах, установленных законодательством).
  • Общая сумма к выплате: итоговая сумма, которую вы получаете на руки после всех удержаний.

Форма расчетного листка должна быть утверждена локальным нормативным актом работодателя (приказом, положением и т. п.).

- Как же правильно читать расчетный листок?

- Сопоставьте с трудовым договором: убедитесь, что начисленная сумма соответствует вашему трудовому договору, должностной инструкции и условиям премирования. Проверьте отработанное время: если оплата труда почасовая или зависит от количества отработанных дней, сопоставьте данные в расчетном листке с вашим табелем учета рабочего времени. Контролируйте удержания: проверьте правильность расчета НДФЛ. Расчет производится следующим образом: общая сумма начислений – сумма необлагаемых доходов) 13%. Убедитесь в обоснованности всех других удержаний и наличии соответствующих документов-оснований. Внимательно изучите начисления отпускных и больничных: Эти выплаты рассчитываются исходя из вашего среднего заработка. Если сумма кажется вам заниженной, запросите у работодателя подробный расчет.

- Какова периодичность выплаты и выдачи расчетных листков?

- В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации, заработная плата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца (два раза в месяц). Одновременно с каждой выплатой заработной платы работнику должен быть выдан расчетный листок, содержащий сведения о составе заработной платы. Принимая во внимание разъяснения Роструда, изложенные в письме от 03.07.2024 N ПГ/12276-6-1, в целях обеспечения полноты и достоверности информации о заработной плате, организация вправе осуществлять выдачу расчетных листков один раз в месяц, одновременно с выплатой заработной платы за соответствующий период.

- Какая форма выдачи расчетных листков?

- Форма выдачи расчетных листков (бумажная или электронная) определяется локальными нормативными актами организации (например, положением об оплате труда, правилами внутреннего трудового распорядка) или трудовым договором.

- Может ли производиться выдача расчетных листков в электронном виде?

- Выдача расчетных листков в электронном виде допускается при условии наличия в организации внедренной и функционирующей системы электронного документооборота (ЭДО), соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о персональных данных. В случае отсутствия ЭДО, расчетные листки должны оформляться на бумажном носителе.

- Что делать сотруднику при возникновении проблем?

- Невыдача расчетного листка является нарушением трудового законодательства. Работник вправе обратиться к работодателю с напоминанием о необходимости исполнения обязанности по выдаче расчетного листка. В случае систематического отказа, работник вправе обратиться с жалобой в инспекцию труда. При обнаружении ошибки в расчетном листке работник обязан незамедлительно сообщить об этом в бухгалтерию или своему непосредственному руководителю для проведения проверки и исправления. Работник вправе обратиться в бухгалтерию за разъяснениями по любым вопросам, касающимся состава и размера начислений и удержаний из заработной платы. Работодатель обязан предоставить работнику исчерпывающие разъяснения.

Расчетный листок является важным документом, позволяющим работнику осуществлять контроль за правильностью начисления и выплаты заработной платы, а также защищать свои трудовые права. Работнику рекомендуется внимательно изучать расчетный листок при каждой его выдаче.

По материалам Псковского областного совета профсоюзов

