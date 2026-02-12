 
Общество

Житель дома на улице Новосёлов в Пскове отпугивал птиц игрушечным револьвером

Полицейские оперативно установили мужчину, который, по мнению некоторых пользователей социальных сетей, стрелял во дворе на улице Новосёлов в Пскове по собакам. Им оказался 47-летний местный житель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Фото: УМВД России по Псковской области

Выяснилось, что этот мужчина использовал игрушечный револьвер, в котором для создания звукового эффекта используются пистоны. Они какой-либо опасности для окружающих не представляют.

В ходе общения с прибывшими к нему полицейскими пскович пояснил, что использовал эту игрушку для отпугивания птиц.

