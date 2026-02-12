 
Общество

Непотушенная сигарета обернулась для жительницы Дно судимостью 

Мировой судья судебного участка №13 Печорского района рассмотрел уголовное дело в отношении уроженки города Дно, обвиняемой в уничтожении чужого имущества в крупном размере путем неосторожного обращения с огнем, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Установлено, что в апреле 2025 года подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в сарае одной из деревень Печорского района, обронила непотушенную сигарету, что привело к возгоранию сарая, далее огонь перекинулся на находящиеся рядом надворные постройки, дома.

В результате пожара были уничтожены два жилых дома, надворные постройки, сарай и находящееся в них недвижимое имущество.

Преступление квалифицировано статьей 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). В отношении Корольковой суд постановил обвинительный приговор, ей назначено наказание в виде обязательных работ.

