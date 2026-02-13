 
Общество

С невельского предпринимателя взыскали 350 тысяч рублей за невыполнение условий соцконтракта

0

Суд взыскал с невельского предпринимателя сумму государственной социальной помощи в связи с невыполнением условий социального контракта, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

В суд с иском к предпринимателю о взыскании денежных средств, полученных в качестве государственной социальной помощи на основании социального контракта, обратился Центр социального обслуживания Невельского округа. 

При рассмотрении дела установлено, что государственная социальная помощь на основании социального контракта была предоставлена семье предпринимателя, находящейся в трудной жизненной ситуации, для запуска «Клуба виртуальной реальности».

В ходе судебного заседания доказана недобросовестность предпринимателя: он не выполнил условия социального контракта в полном объеме при отсутствии уважительных причин. Исковые требования удовлетворены, с ответчика взыскали 350 тысяч рублей.

