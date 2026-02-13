Конкурс «Педагог – моя будущая профессия» проходит в Пскове во второй раз, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Этот конкурс объединяет талантливых учеников городских школ, стремящихся связать свою жизнь с преподаванием.

Всего в конкурсе участвуют «17 молодых педагогов будущего» из шести школ города. Цель мероприятия - вызвать искренний интерес ребят к профессии педагога, развить их творческие способности и поддержать исследовательские инициативы молодежи.

Конкурс проводится в два основных этапа. Первый предполагает самостоятельное проведение уроков или занятий, где молодые педагоги демонстрируют свое мастерство и способность заинтересовать аудиторию. Финал пройдет 26 февраля – планируется публичное выступление, где ребята представят свои оригинальные проекты и мысли относительно педагогического процесса, воспитания и личностного развития детей.