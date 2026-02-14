В Себеже обсудили анализ ситуации с занятостью и новые меры поддержки ищущих работу

Рабочую встречу и личный приём граждан провела в Себеже временно исполняющая обязанности директора Кадрового центра «Работа России» Псковской области Наталия Мозговая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения.

В рамках визита Наталия Мозговая посетила местный Кадровый центр и встретилась с Главой Себежского муниципального округа Виктором Егоровым и начальником Кадрового центра Ириной Балыковой.

На встрече обсудили развитие рынка труда, включая анализ текущей ситуации с занятостью, повышение эффективности программ переобучения, усиление взаимодействия с работодателями для создания новых рабочих мест и планы по дополнительной поддержке ищущих работу.

После рабочего совещания Наталия Мозговая провела личный приём граждан. Жители смогли задать вопросы по трудоустройству, переобучению и получению услуг центра. Все обращения зафиксировали для дальнейшей проработки.

«Сначала мы обсудили стратегию с руководством, а затем — перешли к самому главному: разговору с людьми. Именно так и должна строиться наша работа: от общего плана — к персональному вниманию. Благодарю Виктора Валентиновича и Ирину Михайловну за продуктивный диалог, а жителей Себежа — за доверие», - рассказали в Областном центре занятости населения.