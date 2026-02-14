 
Общество

В Себеже обсудили анализ ситуации с занятостью и новые меры поддержки ищущих работу

0

Рабочую встречу и личный приём граждан провела в Себеже временно исполняющая обязанности директора Кадрового центра «Работа России» Псковской области Наталия Мозговая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения.

В рамках визита Наталия Мозговая посетила местный Кадровый центр и встретилась с Главой Себежского муниципального округа Виктором Егоровым и начальником Кадрового центра Ириной Балыковой.

На встрече обсудили развитие рынка труда, включая анализ текущей ситуации с занятостью, повышение эффективности программ переобучения, усиление взаимодействия с работодателями для создания новых рабочих мест и планы по дополнительной поддержке ищущих работу.

После рабочего совещания Наталия Мозговая провела личный приём граждан. Жители смогли задать вопросы по трудоустройству, переобучению и получению услуг центра. Все обращения зафиксировали для дальнейшей проработки.

Наталия Мозговая отметила важность диалога с гражданами и поблагодарила руководство округа за продуктивное сотрудничество. Она подчеркнула, что работа должна строиться от общего плана к персональному вниманию.

«Сначала мы обсудили стратегию с руководством, а затем — перешли к самому главному: разговору с людьми. Именно так и должна строиться наша работа: от общего плана — к персональному вниманию. Благодарю Виктора Валентиновича и Ирину Михайловну за продуктивный диалог, а жителей Себежа — за доверие», - рассказали в Областном центре занятости населения.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026