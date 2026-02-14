Праздник «Всей семьёй на Масленицу» состоится в Великих Луках 18 февраля

Жителей города Великие Луки приглашают на праздник «Всей семьёй на Масленицу» 18 февраля в 18:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в великолукском отделении партии «Единая Россия».

Изображение: Отделение партии «Единая Россия» в Великих Луках

Мероприятие пройдет во дворе домов № 11, корп. 1 и № 11, корп. 2 на улице Дружбы.

В программе праздника запланировали народные игры, танцы и традиционные масленичные забавы.

«Приходите всей семьёй — будет шумно, весело и по‑настоящему празднично! Давайте вместе проводим зиму и встретим весну в кругу соседей и друзей», - предлагают организаторы.