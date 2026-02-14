 
Общество

Праздник «Всей семьёй на Масленицу» состоится в Великих Луках 18 февраля

0

Жителей города Великие Луки приглашают на праздник «Всей семьёй на Масленицу» 18 февраля в 18:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в великолукском отделении партии «Единая Россия».

Изображение: Отделение партии «Единая Россия» в Великих Луках

Мероприятие пройдет во дворе домов № 11, корп. 1 и № 11, корп. 2 на улице Дружбы.

В программе праздника запланировали народные игры, танцы и традиционные масленичные забавы.

«Приходите всей семьёй — будет шумно, весело и по‑настоящему празднично! Давайте вместе проводим зиму и встретим весну в кругу соседей и друзей», - предлагают организаторы.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026