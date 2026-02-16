Изменился порядок получения препаратов для астматиков в Псковской области

Изменился порядок получения препаратов «Дупиксент» в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения региона в ответе на соответствующий запрос.

Ранее в адрес редакции ПЛН в рубрику «Интерактив» поступило обращение от псковича, который рассказал о проблемах с организацией биологической терапии для астматиков в областной инфекционной больнице после Нового года.

«Информация о прекращении терапии генно-инженерными биологическими препаратами, в том числе терапии пациентов с бронхиальной астмой и аллергическими заболеваниями с применением препарата "Дупилумаб" (торговое наименование "Дупиксент"), не соответствует действительности, однако порядок обеспечения указанными препаратами с 2026 года изменен», - заявили в министерстве.

Ранее препарат «Дупиксент» приобретался Псковской областной инфекционной клинической больницей и вводился пациентам в условиях стационара.

С 2026 года пациентам, имеющим право на лекарственное обеспечение в рамках федеральной или региональной льготы, необходимо будет предварительно оформить льготный рецепт в территориальной поликлинике по месту жительства (прикрепления), после чего обратиться в процедурный кабинет поликлиники ПОИКБ, где и будет амбулаторно (без необходимости госпитализации) осуществляться введение препарата.

Лечение пациентов, не имеющих льготного статуса, будет осуществляться в соответствии с прежним порядком.