 
Общество

Изменился порядок получения препаратов для астматиков в Псковской области

0

Изменился порядок получения препаратов «Дупиксент» в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения региона в ответе на соответствующий запрос. 

Ранее в адрес редакции ПЛН в рубрику «Интерактив» поступило обращение от псковича, который рассказал о проблемах с организацией биологической терапии для астматиков в областной инфекционной больнице после Нового года. 

 
«Информация о прекращении терапии генно-инженерными биологическими препаратами, в том числе терапии пациентов с   бронхиальной астмой и аллергическими заболеваниями с применением препарата "Дупилумаб" (торговое наименование "Дупиксент"), не соответствует действительности, однако порядок обеспечения указанными препаратами с 2026 года изменен», - заявили в министерстве.

Ранее препарат «Дупиксент» приобретался Псковской областной инфекционной клинической больницей и вводился пациентам в условиях стационара.

С 2026 года пациентам, имеющим право на лекарственное обеспечение в рамках федеральной или региональной льготы, необходимо будет предварительно оформить льготный рецепт в территориальной поликлинике по месту жительства (прикрепления), после чего обратиться в процедурный кабинет поликлиники ПОИКБ, где и будет амбулаторно (без необходимости госпитализации) осуществляться введение препарата.

Лечение пациентов, не имеющих льготного статуса, будет осуществляться в соответствии с прежним порядком.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026