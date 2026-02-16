Великолучанку обязали вернуть более 50 тысяч рублей излишне выплаченной пенсии по потере кормильца

Великолукский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску Объединенного социального фонда России по Псковской области к местной жительнице о взыскании излишне выплаченной пенсии по потере кормильца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Как установлено в суде, в мае 2023 года женщине, являющейся супругой умершего кормильца и осуществляющей уход за ребенком, не достигшим 14 лет, была назначена страховая пенсия по случаю потери кормильца.

При назначении пенсии женщина была предупреждена, что в случае трудоустройства обязана незамедлительно сообщить об этом в пенсионный орган, поскольку указанное обстоятельство является основанием для прекращения выплат. Однако уже через месяц после назначения пенсии ответчик трудоустроилась, но не уведомила об этом социальный фонд.

В результате, в течение пяти месяцев женщина необоснованно получала пенсионные выплаты, хотя законных оснований для этого уже не имелось. Сумма неосновательного обогащения превысила 50 тысяч рублей.

В ходе рассмотрения дела изложенные истцом обстоятельства были подтверждены представленными доказательствами. Ответчик не возражала относительно удовлетворения исковых требований, представила квитанции о частичном погашении долга, в связи с чем, истец уменьшил размер исковых требований.

Решением суда исковые требования удовлетворены: с ответчика взыскана излишне выплаченная пенсия по потере кормильца, а также государственная пошлина.