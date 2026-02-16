 
Великие Луки отпразднуют Масленицу с блинами, шашлыками и богатырскими забавами

Великие Луки готовятся к празднованию Масленицы. В следующую субботу, 22 февраля, «Луки Парк» станет главной площадкой народных гуляний. Жителей и гостей города ждут два часа насыщенной программы с играми, концертом и угощениями. Об этом говорится в сообществе парка в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Луки Парк» / «ВКонтакте»

Организаторами гуляний выступили Городской Дом культуры имени Ленина и комитет культуры администрации города Великие Луки, которые подготовили разнообразную программу:

  • «Силушка богатырская» — игры и состязания для всех возрастов;
  • «Смотри концерт – встречай весну!» — выступления фольклорных персонажей, артистов и коллективов города;
  • «Игроград» — интерактивные площадки, где можно испытать ловкость и меткость;
  • «Блины и шашлыки» — «сочно, ароматно, с дымком и аппетитом, чтобы голодным не ушел никто»;
  • «Масленичная ярмарка» — уникальные изделия мастеров декоративно-прикладного искусства;
  • «Масленица в кадре» — фотозоны для ярких снимков.

«Ждем всех в Луки Парке! Берите семью, друзей и хорошее настроение. Провожаем зиму по-нашему, по-великолукски!», – заверили в парке.

Мероприятие начнется в 12:00 и продлится до 14:00 по адресу: Краснофлосткая набережная дом 1. Вход свободный. 

