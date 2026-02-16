Олег Лебедев: Снег в эту зиму бьет многолетние рекорды в Кунье

Запечатлеть для истории Куньинского муниципального округа домашние сугробы решил и глава муниципалитета Олег Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Олег Лебедев / «ВКонтакте»

«Снег в эту зиму бьет многолетние рекорды.

А может ещё рановато? Зима не заканчивается, а по прогнозу к следующим выходным опять снегопад», — делится Олег Лебедев.

Напомним, нынешняя зима в Великих Луках также не осталась в стороне. Высота снежного покрова в городе достигла 68 сантиметров, что является абсолютным рекордом за все время инструментальных наблюдений, которые велись в городе с 1881 года.