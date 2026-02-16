 
Общество

В России предложили ввести обязательный дресс-код в спортзалах

0

В России предложили ввести обязательный дресс-код в спортзалах, запретив ходить «с обтянутыми ягодицами и голым животом». Об этом сообщили в Telegram-канале «Пул N3».

Изображение: Нейросеть

Общественники считают, что внешний вид некоторых людей сегодня выходит за границы разумного, превращая тренировку в эпатажное шоу:

«Мы не предлагаем ходить в мешках или запрещать красивую спортивную форму. Речь идет об элементарных рамках: чтобы живот был прикрыт, ягодицы не были оголены, белье не просвечивало. Это вопрос уважения к себе и к тем, кто находится рядом. Нужно наделить администрации спортивных учреждений четким правом отказывать в посещении лицам, чей внешний вид не соответствует установленным нормам приличия. Это должно быть закреплено в типовых правилах посещения, которые размещаются на видном месте и доводятся до сведения каждого клиента. Если человек пришел в неприличном виде, администратор обязан вежливо, но твердо объяснить ему правила и предложить либо переодеться, либо покинуть зал»..

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026