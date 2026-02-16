В России предложили ввести обязательный дресс-код в спортзалах, запретив ходить «с обтянутыми ягодицами и голым животом». Об этом сообщили в Telegram-канале «Пул N3».

Изображение: Нейросеть

Общественники считают, что внешний вид некоторых людей сегодня выходит за границы разумного, превращая тренировку в эпатажное шоу:

«Мы не предлагаем ходить в мешках или запрещать красивую спортивную форму. Речь идет об элементарных рамках: чтобы живот был прикрыт, ягодицы не были оголены, белье не просвечивало. Это вопрос уважения к себе и к тем, кто находится рядом. Нужно наделить администрации спортивных учреждений четким правом отказывать в посещении лицам, чей внешний вид не соответствует установленным нормам приличия. Это должно быть закреплено в типовых правилах посещения, которые размещаются на видном месте и доводятся до сведения каждого клиента. Если человек пришел в неприличном виде, администратор обязан вежливо, но твердо объяснить ему правила и предложить либо переодеться, либо покинуть зал»..